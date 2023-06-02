اترش في وشي طفاية حريق| تعليق مثير من ياسمين عز بسبب رامز جلال

علقت الإعلامية ياسمين عز، علي ظهورها في برنامج رامز خلال شهر رمضان 2023، قائلة:" يا جماعة أنا شوفت نفسي وأنا داخلة البرنامج كنت كاريزما طاغية.

وتابعت خلال برنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" انا اترش في وشي طفاية حريق وكنت بلمع زي البريق، مضيفة:" بمشي بكل حاجة وكان معايا في جيوبي مرآة وروج".

وعن حقيقة معرفتها لمقلب رامز، قالت،:" أنا مش هحلف عشان انتو عارفين شخصيتي كويس ولو أعرف مكنتش روحت".

وأكملت:" مسامحة الفرعون الملعون رامز جلال المنشق عن الفرعون الجميل وبشكر القائمين علي إدارة القناة".

https://fb.watch/kVQ-W7Lu9i/?mibextid=l2pjGR