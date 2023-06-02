بريطانيا تغلق 90 مدرسة ابتدائية بسبب انخفاض أعداد المواليد.. تفاصيل

كشفت فضائية العربية في تقرير فيديو عن اقتراب بريطانيا من إغلاق نحو 90 مدرسة ابتدائية بسبب انخفاض المواليد والهجرة من الحضر.

تواجه بريطانيا خطر الإغلاق والسبب في ذلك نقص في أعداد التلاميذ وانخفاض في التمويل المرتبط به وهذا ماكشفت عنه بيانات حكومية موضحة أن ٨٨ مدرسة في إنجلترا تعاني من قلة أكثر من ثلثي مقاعدها.

فمنذ العام الماضي وطبقا لصحيفة " ذا غارديان" كشفت أن خلو هذه المدارس من التلاميذ يرجع إلى انخفاض في معدلات المواليد والنزوح الجماعي من المناطق الحضارية، بسبب أرتفاع تكاليف السكن ورعاية الأطفال.

وزارة التعليم البريطانية

توقعت وزارة التعليم البريطانية إنخفاضا أكثر في عدد التلاميذ بالمدارس التي تمولها الدولة ب ٩٤٤ ألف تلميذ خلال العقد القادم، مما سيؤدي إلى تراجع في التمويل الحكومي وبالتالي إغلاق المدارس.