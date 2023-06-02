قاعد في البيت| منير الوسيمي يعلّق على فترة تولي هاني شاكر نقابة الموسيقيين

كشف الموسيقار منير الوسيمي أن الفنان هاني شاكر أثناء الفترة التي كان فيها نقيبا للموسيقيين لم يضف شيئا يذكر، و"مكنش فاضي للنقابة وكان قاعد في البيت"، وكان بعيدا عن المشاكل التي يعاني منها الأعضاء لأنه كان مشغولا بأعماله الفنية سواء داخل أو خارج البلاد.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض علي شاشة قناه الحياة أن نقابة المهن الموسيقية تشهد فوضى منذ عام 2011 حتي هذه الفترة ومن وجهة نظري الشخصية أن مصطفي كامل اهتم ببعض التفاصيل وليس بأكملها.

انتخابات نقابة الموسيقيين

كما كشف الوسيمي، تفاصيل جديدة عن انتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة، وهل يمكن أن يترشح، ومن سيدعمه حال عدم خوضه الانتخابات، ورد لأول مرة على الاتهامات الموجهة إليه، بوجود شبهات فساد أثناء رئاسته نقابة الموسيقيين.