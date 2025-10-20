قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: الضغط على روسيا مفتاح الحل في الحرب الأوكرانية
نُقل من عسقلان للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
موسكو: مصر وروسيا لعبتا دورا كبيرا في دعم المقاومة الفلسطينية
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في افتتاح المؤتمر السنوي الثاني "REAL" لخدمة النعمة الشافية

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في افتتاح المؤتمر السنوي الثاني REAL، الذي تنظمه خدمة النعمة الشافية الإنجيلية، وذلك في بيت رئاسة الطائفة الإنجيلية "أجابيه" بوادي النطرون، وكان في استقبال رئيس الطائفة كلٌّ من الأستاذ تامر مجدي، والأستاذة ماريان فرنسيس، من قيادات خدمة النعمة الشافية.

خدمة النعمة الشافية

وفي كلمته خلال الافتتاح، عبّر الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره الكبير لخدمة النعمة الشافية، مؤكدًا أنها "تقدّم خدمات كبيرة تساهم في بناء الكنيسة وتعزيز رسالتها في المجتمع."، وأوضح أن الخدمة والخادم يحتاجان إلى مفهوم جديد يقوم على التكامل لا التنافس أو الغيرة، وعلى الاحترام المتبادل الذي يصون كرامة الجميع داخل الجسد الواحد، مضيفًا أن "الخدمة لا تُقاس بالمظاهر الخارجية، بل بالفاعلية والبساطة والاتضاع الحقيقي."

كما أكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن القائد المتميز هو من يمنح الفرص ويشجع الأعضاء على المشاركة والنمو، ويؤمن بالتمكين لا بالنقد فقط، مشيرًا إلى أن الجميع في احتياج دائم إلى الدعم والتشجيع، وأن "الخدمة لا تعرف عمرًا محددًا، فكل من يخدم بإخلاص واتضاع له مكان في ملكوت الله."، وأضاف أن القيادة ليست منصبًا أو مكانًا، بل استثمار في الآخرين ومحبة حقيقية وصبر، وعلى القائد أن يمتلك قلبًا محبًّا.

واختتم كلمته قائلًا: "نصلي من أجل بناء قادة مؤثرين في الكنيسة، فاعلين في المجتمع، قادرين على قيادة الناس نحو الرجاء والعمل المشترك."

وشارك في فعاليات المؤتمر كلٌّ من الدكتور مالكوم وِير، ومجدي رشدي، إلى جانب القس ممدوح لاوندي، ممثلًا عن مجلس إدارة خدمة النعمة الشافية، وعدد كبير من خدام وخادمات الكنائس من مختلف المحافظات.

ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ مبادئ القيادة المسيحية الأصيلة، وتعزيز دور الكنيسة المحلية كمركز للتغيير والبناء الروحي والمجتمعي، من خلال إعداد قادة مؤمنين متجذرين في الإيمان ومجهزين بالنعمة ليكونوا أدوات للبركة في دوائرهم المختلفة، وذلك في إطار السعي إلى التعمق في مفهوم الجذور الإيمانية والنمو الروحي المثمر في حياة القادة والمؤمنين، من أجل كنيسة حية تؤثر في مجتمعها بروح المحبة والخدمة.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية خدمة النعمة الشافية الإنجيلية المسيحية الكنيسة

