هاني شاكر يستعد لطرح أغنية جديدة.. تفاصيل

يستعد الفنان هاني شاكر، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة حيث طرح البوستر الترويجي لها وهو يرتدي بدلة سوداء معلقاً عليها “قريباً”.

وروج الملحن مصطفى شكري، للأغنية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكتب: “أغنية جديدة قريباً مع الأستاذ الكبير هاني شاكر”.

وفي نفس السياق يستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم الصيف بلبنان، وذلك يوم 14 من شهر يوليو المقبل.

ياتي الحفل ضمن سلسلة من الحفلات التى يقدمها هاني شاكر الفترة القادم فى العديد من الدول منها الأردن وتونس وأمريكا وكندا.

أخر حفلات هاني شاكر



وكان هاني شاكر قد عاد إلى القاهرة الأسبوع الماضى بعد إحيائه حفل بالبحرين، وتعرض هاني خلال هذا الحفل لعملية نصب من قبل متعهد الحفلات هناك حيث لم يحصل على حقوقه المادية قبل الحفل مما جعل هاني شاكر يظهر فى فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يؤكد فيه تعرضه لعملية نصب من قبل متعهد الحفلات مما أدي إلى تدخل السلطات البحرينية لضمان حقوقه المادية والمعنوية.

أزمة حفل هاني شاكر



وانتشر مقطع فيديو للفنان هانى شاكر عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف فيه أثناء إحياء حفله فى البحرين عن تعرضه للنصب من جانب متعهد الحفل الذى هرب ولم يدفع له مستحقاته وفرقته والفندق أيضا.

وقال هاني شاكر فى الفيديو: “حقيقي بحبكم جدا، بحترم وجودكم معايا النهاردة جدا بالرغم من الظروف الغريبة اللي حصلتلي في الحفلة دي أنا وفرقتي النهاردة وهروب المتعهد وعدم التزامه إنه يدفعلنا أجر الفرقة وأجري، لكن أنا وجودي معاكم أحلى من أجري مليون مرة”.

هيئة البحرين للسياحة تبدأ التحقيق فى أزمة حفل هاني شاكر



وفور إعلان هاني شاكر عن تعرضه للنصب أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض حرصها على تطبيق اللوائح والقوانين فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات السياحية المختلفة بما يحفظ حقوق كافة الأطراف المشاركة.

جاء هذا ضمن بيان أصدرته الهيئة وقام عدد من الصحف البحرينية بنشره، على أثر ما تم تداوله بشأن حفلة الفنان هاني شاكر الأخيرة هناك.

وأكدت الهيئة فى البيان المذكور أنه فور تداول تلك المعلومات، بدأت في إجراءات التحقق من حيثيات هذا الموضوع وتفاصيله مع جهة التنظيم والجهة المستضيفة للفعالية.

كما أكدت الهيئة حرصها على التصدي لكل ما من شأنه الإساءة لسمعة السياحة الوطنية، وأنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات، وبما يحفظ التزام جميع الأطراف بالمسؤوليات التي تقتضيها القوانين والأنظمة والتعاقدات التي تمت في هذا الجانب.