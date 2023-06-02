بإطلالة صيفية.. خطيبة نجم الأهلي تستعرض جمالها وأنوثتها على حمام السباحة

خطفت سلمى صقر خطيبة مروان عطية نجم النادي الأهلي، أنظار متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلمى صقر علي حمام سباحة اثناء قضاء عطلتها باطلالة باطلالة صيفية، ترتدي ملابس البحر واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها، ولاقت جلسة التصوير إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الاحد القادم على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.