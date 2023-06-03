قصر ثقافة بورسعيد يشهد أخر ليالي العرض المسرحي كاليجولا

رائعة ألبير كامو..

يشهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، اليوم الجمعة، أخر ليالى العرض المسرحي «كاليجولا»، الذي تقدمه فرقة النصر المسرحية ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة.



العرض المسرحي «كاليجولا» للكاتب ألبير كامو، وإخراج أحمد عجيبة، دراماتورج وأشعار محمد عبد الهادي، ألحان محمد يحيى، بمشاركة فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية.

قصة العرض المسرحي

يتناول العرض قصة أشهر مجانين التاريخ، الذي استطاع أن يصل إلى حكم الرومان، وتمكن من إسقاط مقاليد الإمبراطورية الرومانية تحت يده وأصبح هو الإمبراطور الروماني، ومن هنا استغل سلطته في ارتكاب أبشع الجرائم في حق رعيته.

أبطال العرض المسرحي

يشارك في العرض كل من: شادي حامد، محمد حسن، آية عامر، سارة هاني، هويدا السقا، رائد حجازى، إبرام عياد، مجدى الشناوى، محمد أبو النور، أمجد وائل.

ويأتي العرض المسرحي في إطار عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، استمرارًا للعروض المكثفة بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة.