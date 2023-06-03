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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رائعة ألبير كامو..

قصر ثقافة بورسعيد يشهد أخر ليالي العرض المسرحي كاليجولا

العرض المسرحي
العرض المسرحي

يشهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، اليوم الجمعة، أخر ليالى العرض المسرحي «كاليجولا»، الذي تقدمه فرقة النصر المسرحية ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة. 
 

العرض المسرحي «كاليجولا» للكاتب ألبير كامو، وإخراج أحمد عجيبة، دراماتورج وأشعار محمد عبد الهادي، ألحان محمد يحيى، بمشاركة فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية. 

 

قصة العرض المسرحي 

 

يتناول العرض قصة أشهر مجانين التاريخ، الذي استطاع أن يصل إلى حكم الرومان، وتمكن من إسقاط مقاليد الإمبراطورية الرومانية تحت يده وأصبح هو الإمبراطور الروماني، ومن هنا استغل سلطته في ارتكاب أبشع الجرائم في حق رعيته. 

 

أبطال العرض المسرحي 

 

يشارك في العرض كل من: شادي حامد، محمد حسن، آية عامر، سارة هاني، هويدا السقا، رائد حجازى، إبرام عياد، مجدى الشناوى، محمد أبو النور، أمجد وائل.

 

ويأتي العرض المسرحي في إطار عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، استمرارًا للعروض المكثفة بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة.

العرض المسرحي كاليجولا فرقة النصر المسرحية الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة

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