منير الوسيمي: فوجئت بنجاح أغنية اضحك يا أبو علي لـ سمير صبري

قال الموسيقار الكبير منير الوسيمي إنه فوجئ بنجاح أغنية "اضحك يا أبو علي" للفنان الراحل سمير صبري حيث لم يكن يتوقع هذا النجاح الكبير الذي حققته.



وأضاف الوسيمي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة أن الفنان سمير صبري كان إنسانا طيبا ويفعل خيرا كثيرا موضحا أن رباعيات صلاح جاهين التي قام بتلحينها حازت على أفضل عمل موسيقي في مصر عام 1978.

ترك هندسة القاهرة



وكشف الوسيمي خلال اللقاء أنه ترك هندسة الإسكندرية وقام بدراسة الموسيقي كما أنه حصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية ولكنه لم يعمل في السياسة أو الاقتصاد وتفرع للمزيكا مشيراً إلى أنه بدأ حياته بالعزف على آلة الكونشرتو كما أنه قدم موسيقي فرعونية من السلم الخماسي جنوب ألمانيا.



وقال الوسيمي : إن أغنية حلويات للفنان حسن الأسمر جاءت بالصدفة وأن على الحجار ومحمد الحلو "معلمين" غناء.