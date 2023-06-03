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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فريدة الشوباشي: قيام الدولة على أساس ديني لا يتناسب مع الواقع.. فيديو

الكاتبة الصحفية فريدة
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، أن حب الوطن يأتي بعد حب الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أنه منذ منتصف السبعينيات نعاني من وجود تيارات وأفكار تعادي الإنتماء للوطن، ويظهر من خلال فكر جماعة الإخوان المدمر. 

 

وقالت فريدة الشوباشي، خلال لقاء لها لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة للمدينة بكى، لأنه ترك موطنه الأساسي، نتيجة تهجير المشركين له.

 

وتابعت عضو مجلس النواب، أن 30 يونيو ستكتب في التاريخ بحروف من نور، بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنقاذ مصر من براثن الإخوان.

 

لا تتناسب مع الواقع

وأشارت فريدة الشوباشي إلى أن قيام الدولة على أساس الدين لا تتناسب مع الواقع.

فريدة الشوباشي الوطن جماعة الإخوان 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي

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