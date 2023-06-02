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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 89 منشأة وضبط 5341 حالة إشغال خلال أسبوع بأحياء الإسكندرية

حملات مكبرة بجميع
حملات مكبرة بجميع أحياء الإسكندرية لإزالة الإشغالات

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

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 أسفرت هذه الحملات عن غلق وتشميع عدد 89 منشأة، والتحفظ على عدد 5341 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1602 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 285 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

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