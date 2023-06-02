كاتب صحفي : زيارة جيل بايدن لمصر استكمال للدور الأمريكي بالمنطقة

كشف ماجد حبته، الكاتب الصحفي، أهمية زيارة جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي لمصر، حيثُ تعد محاولة لاستكمال الدور الأمريكي في المنطقة العربية والإقليمية.



سيدة دبلوماسية



وأوضح حبته خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية "النهار"، الزيارة بمثابة محاولة لترميم القصور السياسي للإدارة الأمريكية في المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط ، منوهًا إلي أن جيل بايدن سيدة سياسية دبلوماسية من الدرجة الأولى.

وأضاف الكاتب الصحفي أن القوة السياسية الأمريكية تفتقر للعناصر الشبابية، ولهذا يُطلق عليها سلطة المسنين،مؤكًا أنه يتعين على جيل بايدن، نقل التجربة المصرية الفريدة والناجحة في تمكين الشباب والمرأة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



