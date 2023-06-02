ضحايا الأهلي .. قرار في الترجي بالاستغناء عن 13 لاعبًا

كشفت تقارير صحفية، عن قرار الترجي التونسي بقيادة معين الشعباني، في الاستغناء عن 13 لاعبا، خلال المرحلة المقبلة.



وقال موقع "فوتبول تونسيان" التونسي: "إدارة الترجي التونسي قررت التوصل إلى غربلة كبيرة في الفريق بعد وداع دوري أبطال إفريقيا".



وأضافت: "التقييم المبدئي بين الشعباني ورئيس الترجي هو الاقتناع بالتخلي عن 13 لاعبًا، وسيضم جميع الخطوط بداية من حراسة المرمى حتى خط الهجوم".



واختتمت: "أنه تقرر عدم تجديد العقود لعدد من العناصر التي ينتهي ارتباطها بالترجي في الشهر الجاري".

الترجي التونسي يودع دوري أبطال إفريقيا



الترجي التونسي قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي، بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي نصف نهائي البطولة.