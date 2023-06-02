الإسكندرية .. مستقبل وطن ينظم قافلة طبية مجانية بالمنتزة

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، قافلة طبية مجانية كبرى بمنطقة سيدي بشر، شرقي المحافظة، تحت رعاية أمانة المرأة بقسم المنتزه أول، وبالتعاون مع جمعية مسجد الصداقة الشهير، وبإشراف نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين الحمامي، الأمين المساعد للحزب بمحافظة الإسكندرية وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب ، ورامي فيكتور، عضو هيئة مكتب أمانة المحافظة، وأحمد بسيوني أمين مساعد أمانة إعلام المحافظة، وصالح عبدالمعز، أمين القسم، وأحمد عبده أمين التنظيم، وهند إبراهيم أمينة المرأة، وعدد من قيادات الحزب بالمنتزه أول.

وضمت القافلة عدداً من الأطباء المتميزين ومختلف التخصصات الطبية (الباطنة والقلب والأطفال والعظام والنساء والعلاج الطبيعي والتغذية والرمد والأسنان)، وشهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وزعيم الأغلبية.

وأكد الدكتور محمد حسين الحمامي، الأمين المساعد للحزب بمحافظة الإسكندرية وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن القافلة تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار صالح عبدالمعز، أمين قسم المنتزه أول إلى توفير العلاج لكل الحالات في مختلف التخصصات بالمجان، مشيدًا بدور شباب الحزب في تنظيم القافلة من أجل تقديم الخدمة المتميزة لأهالينا البسطاء الذين حضروا إلى القافلة.

وفي نهاية القافلة تم تسليم شهادات تقدير في نهاية اليوم علي الأطباء المشاركين بالقافلة.