هل الذكاء الاصطناعي يستطيع تطوير نفسه.. فاروق الباز يعلق

أكد الدكتور فاروق الباز عالم الجيولوجيا و الفضاء، أن الذكاء الاصطناعي، لا يمكن تطوير نفسه بنفسه، ولكن تطويره يكون من خلال الإنسان.

وأضاف الدكتور فاروق الباز، خلال مداخلة عبر الزوم، ببرنامج علامة استفهام، أن عقل الإنسان هو من صنع الذكاء الاصطناعي، و الإنسان هو من يخزن المعلومات التى يفعلها الجهاز المبتكر.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي، سيحل محل الإنسان في وظائف قليلة، وأن هذا لن يكون أمر سلبي، معلقًا :" في أثناء حدوث حرائق في مكان ما بدل من دخول الإنسان سيدخل الجهاز ويقوم بعملية الإطفاء، والإنقاذ".

وأشار إلى أن هناك أعمال تكون صعبة وضارة على الإنسان ببعض المصانع، فـ الذكاء الاصطناعي، سيحل مشكلات كثيرة.