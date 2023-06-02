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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاروق الباز: الذكاء الاصطناعي خطوة في طريق التقدم

فاروق الباز
فاروق الباز

أكد الدكتور فاروق الباز عالم الجيولوجيا و الفضاء، أثناء تواجده في أمريكا، أن مستقبل الذكاء الاصطناعي، لن يؤثر على البشرية، كما يردد البعض موضحًا أن :" الذكاء الاصطناعي، خطوة من خطوات التقدم".

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وأضاف الدكتور فاروق الباز، خلال حواره عبر الزوم، ببرنامج علامة استفهام، أن الذكاء الاصطناعي، يعني وجود أجهزة تلبي طلبات البشرية، :" الذكاء الاصطناعي، هيشوف الناس عايزه أيه ويعملها ويريح البشرية من المهن الصعبة".


ولفت إلى أن الأجهزة المصنوعة، ستحصل على توجيهات من الإنسان، وأن الفترة الأخيرة شهد الذكاء الاصطناعي، تطور كبير.


وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي، يتطور منذ فترة أبلو، وأن الفترة المقبلة سيكون تقدمات أكبر.
 

فاروق الباز الجيولوجيا أمريكا الذكاء الاصطناعي الذكاء

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