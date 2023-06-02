شاب مهاجر.. منتجة فيلم عيسى تتحدث عن فكرته|فيديو

علقت سوسن يوسف، منتجة فيلم عيسى، على فوز الفيلم المصري "عيسى"، بجائزة "رأي الذهبية" في مهرجان "كان".

وقالت سوسن يوسف، منتجة فيلم عيسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "رد الفعل على الفوز كان مفاجئ بالنسبة لي، وعندما تلقيت خبر الفوز بالجائزة تفاجئت جدا".

وأضافت: "الفيلم يحكى عن شاب مهاجر يعيش في القاهرة وهو يحاول أن يجمع فلوس لكي يستطيع أن ينقذ أحبائه والصراع من أجل تحقيق هذا الهدف، ويقابله مشاكل وعقبات لكنه يستطيع أن يتغلب عليها".

وأشارت: "هناك خطوات جيدة تحدث في السينما المستقلة حاليا في مصر، خاصة مع تحمس الكثير على العمل على الأفكار الجديدة، وهو شيء مشجع لتنفيذ أفكار مختلفة".