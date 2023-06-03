خيانة.. ياسمين عز تنقذ زوجين من الطلاق وتكشف حقيقة مقلب رامز| فيديوجراف

ردت الإعلامية ياسمين عز، على سؤال إحدى المشاهدات والتي قالت إنها رأت جوز أختها يتمشي مع واحدة في مكان عام و يشبك يدها معاها، طالبة من الإعلامية كيفية التعامل مع هذا الأمر.

ماتقوليش لأختك

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، خلال برنامج " كلام الناس " والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" احسن حاجة عملتيها انك مقولتيش لاختك علي الموضوع ده ومسخنتيهمش علي بعض".

وأضاف عز،:"عين العقل انك محكتيش لاختك علي الموضوع لأنه كان ممكن يتطور الموضوع ويحصل انفصال ما بينهم".

ولمتابعة المزيد حول أهم تصريحات الإعلامية ياسمين عز عبر برنامجها كلام الناس .. تابع الفيديو جراف التالي: