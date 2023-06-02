موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن تقلبات الطقس حيث أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار نشاط الرياح المثيره للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لسبب حالة التقلبات الجوية هذه، فأرجعتها غانم إلى التأثر بكتل هوائية جنوبية صحراوية، وحذرت من استمرار ارتفاع درجات الحرارة والمصحوب بحركة الرياح، وتثير الرمال والأتربة.

وعن موعد انتهاء الموجة الحارة، صرحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر اليوم التقلبات الجوية، التى بدأت من أمس الخميس، لكن من المتوقع أن تتغير مصادر الكتل الهوائية وانتهاء العاصفة الترابية غداً السبت.

ومن المتوقع أن يشهد طقس الغد السبت استقرارا في الحالة الجوية ومن المفترض أن تؤثر علينا كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط ولن تكون هناك أي أتربة أو رمال مثارة.