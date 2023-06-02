عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

عرض مغر لـ كولر.. ماذا يحدث بالأهلي قبل مواجهة الوداد ؟

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن مصير كولر في النادى الأهلي حيث هناك تحرك داخل النادي الأهلي لتمديد عقد المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر بعد المباراة بعقد جديد.

وتلقى السويسري مارسيل كولر عرضا مغريا من نادي الجزيرة الإماراتي وعرض سعودي آخر، لكن إدارة النادي الأهلي تسعى لتمديد عقد جديد لموسمين.

ويعاني فريق الوداد المغربي بقيادة البلجيكي سفين فاندربروك من الغيابات اللي ضربت صفوف الفريق قبل مواجهة النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

https://www.youtube.com/watch?v=2hG_cJ8ON0Q

ويغيب ثلاثي فريق الوداد المغربي عن ذهاب النادي الأهلي عبدالله حيمون وأيمن الحسوني والمهاجم السنغالي جونيور سامبو وذلك بداعي الإصابة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

مفاجأة.. استبعاد الشناوي من مباراة الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

الوضع خطير.. بيان عاجل من الطاقة الذرية عن محطة زابوريجيا النووية

عاجل.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الوداد

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

ترشيحاتنا

أخبار التعليم| رسالة مثيرة لـ طلاب هندسة بعد كارثة سقوط اللوحة الإعلانية.. دمّروه نفسيًا| صورة تدّعي الغش على طالب.. ورئيس جامعة الدلتا يرد.. أوراق تقديم رياض الأطفال 2024

أسهل طريقة لدخول الجنة.. 27 عملا بالدنيا يحجز لك أعلى قصورها

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 3 يونيو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر| بيراميدز "الثاني" يفوز على فيوتشر "الثالث" بالدوري.. مشاهد مثيرة

لإنجاز عدة قضايا.. بيان عاجل من أمريكا بشأن التعاون مع السعودية

سامح عاشور: حازم الببلاوي أبلغنا بفشل كل المحاولات السلمية لفض رابعة والنهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتجوزوا بسرعة.. جمال شعبان ينصح بتوديع العزوبية| لهذا السبب

أنا ابني بطل.. رسالة على سيارة من أب تثير ضجة على الفيسبوك

أشخاص لا تقدّرني .. أجرأ إطلالات ميرهان حسين بعد قرار اعتزالها

جمال شعبان : فاكهة صيفية تمنع الجلطات وتعزز قدرة الرجال

فيديو

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

عرض مغر لـ كولر.. ماذا يحدث بالأهلي قبل مواجهة الوداد ؟

حرصًا على حياة المواطنين.. قرارات عاجلة بعد سقوط لوحات إعلانية بسبب العاصفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ