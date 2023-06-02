عرض مغر لـ كولر.. ماذا يحدث بالأهلي قبل مواجهة الوداد ؟

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن مصير كولر في النادى الأهلي حيث هناك تحرك داخل النادي الأهلي لتمديد عقد المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر بعد المباراة بعقد جديد.

وتلقى السويسري مارسيل كولر عرضا مغريا من نادي الجزيرة الإماراتي وعرض سعودي آخر، لكن إدارة النادي الأهلي تسعى لتمديد عقد جديد لموسمين.

ويعاني فريق الوداد المغربي بقيادة البلجيكي سفين فاندربروك من الغيابات اللي ضربت صفوف الفريق قبل مواجهة النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

https://www.youtube.com/watch?v=2hG_cJ8ON0Q

ويغيب ثلاثي فريق الوداد المغربي عن ذهاب النادي الأهلي عبدالله حيمون وأيمن الحسوني والمهاجم السنغالي جونيور سامبو وذلك بداعي الإصابة.