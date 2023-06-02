مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن قرار عاجل اتخذه محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بعدما شهد كوبري ٦ أكتوبر أمس الخميس سقوط لافتة إعلانية تسببت في تحطم ٣ سيارات ودراجة بخارية وتوقف حركة المرور.
ولم يتوقف الحادث عند هذا الحد فأسفر عنه وفاة شخص وإصابة ٥ آخرين، لذا شكل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لجنة لمراجعة اللوحات المعدنية المثبتة على شاسيهات، للتأكد من سلامتها، وتجنباً لحدوث أي سقوط لهذه الافتات.
وجاء ذلك بعد تفقد محافظ القاهرة لأعمال رفع حطام اللوحة الإعلانية، والتي يرجع سبب سقوطها للعاصفة الترابية القوية التي تعرضت لها البلاد بالأمس.