الشيف نرمين هنو: يجب إدخال طرق الطبخ المعاصر على المطبخ المصري.. فيديو

أكدت الشيف نرمين هنو، إن المطبخ المصري هو الأفضل عالميا، مشيرا إلى أنه يجب إدخال طرق الطبخ المعاصر عليه، وتقديم الأكل الراقي فيه.

‏وقالت الشيف غادة التلي، خلال لقاء لها لبرنامج “معكم”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنها علمت أن هناك افتتاح لقناة جديده للطبخ في مصر وهي قناة سي بي سي سفرة وكانت تتمنى وقتها العمل في مصر لكنها كانت تعمل في قناة فضائية أخرى في الأردن.

مع الأستاذ سمير يوسف

وأضافت غادة التلي أنها تواصلت مع القناة للتقديم فيها ومرت الأيام والشهور حتى اليوم الذي تواصلوا معها فيه وكانت في مطعم مع صديقة لها وتم تحديد معاد المقابلة في صباح اليوم التالي مع الأستاذ سمير يوسف.