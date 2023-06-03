السودان .. طرفا الصراع يعلنان التزامهما بمحادثات جدة

جدد طرفا الصراع العسكري في السودان الجيش وقوات الدعم السريع الجمعة، التزامهما بمنبر جدة لمحادثات السلام، داعيين الوساطة "الأمريكية السعودية" لمواصلة مساعيها بما يمكن من العودة مجددًا لمسار التفاوض.

وحث الجيش السوداني في بيان، اليوم الجمعة، الوساطة على مواصلة جهودها في إقناع الطرف الآخر، بتنفيذ مطالب الهدنة ووقف إطلاق النار المؤقت، بما يمكن من العودة مجددًا لمسار التفاوض.

واتهم الجيش في بيانه قوات الدعم السريع بعدم تنفيذها لأي من النقاط الموقع عليها في اتفاق جدة، مما دفعه لتعليق التفاوض في محادثات جدة.

وأشار إلى أن وفده قدم مقترحًا بمصفوفة لتنفيذ الاتفاق بشكل يؤسس لاستمرار التفاوض، لكنه تفاجأ بتعليق الوساطة للمحادثات دون الرد على مقترحاته، التي تجاهلتها ولم تشر إليها في بيانها، قائلًا إن "هذا لن يساعد على التوصل لحلول عادلة تلبي رغبات الشعب في الأمن والسلام"، بحسب البيان.

ويأتي تأكيد طرفي الصراع العسكري في السودان، بعد تعثر محادثات مدينة جدة السعودية، التي علقتها الوساطة "الأمريكية السعودية"، يوم الخميس، نتيجة عدم التزام الطرفين باتفاق هدنة وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية.

تعليق محادثات جدة

والخميس، أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، الخميس، أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة قررتا تعليق محادثات جدة ردا على "الانتهاكات الجسيمة المتكررة لوقف إطلاق النار قصير المدى ووقف إطلاق النار الأخير من قبل القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع".

وقالت السفارة، في بيان، إن "هذه الانتهاكات أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية التي هي هدف وقف إطلاق النار قصير الأمد".

وأضافت أن "تلتزم السعودية والولايات المتحدة بالعمل مع الطرفين لاستئناف محادثات جدة بمجرد اتخاذ خطوات يمكن إثباتها للوفاء بالتزاماتهما وتمكين المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية".

وتابعت: "تقف المملكة والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للعمل بجدية مع الطرفين لاستئناف محادثات جدة بمجرد اتخاذ خطوات يمكن إثباتها لتنفيذ التزاماتهما لتمكين المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية".

يذكر أن الجيش السوداني أعلن، الأربعاء، تعليق المحادثات الجارية بين وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية برعاية سعودية أمريكية، في مدينة جدة.