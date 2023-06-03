حبس شخصين لاتجارهما في الحشيش بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - 3هواتف محمول.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط شخصين مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - 3هواتف محمول.



وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.