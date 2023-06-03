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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. تدشين مبادرة مودة للمقبلين على الزوج بالعريش

مبادرة مودة للمقبلين
مبادرة مودة للمقبلين على الزواج بالعريش

 

تنطلق  اليوم السبت  بمدينة العريش محافظة شمال سيناء ،  مبادرة" مودة " للمقبلين على الزواج والتي يطلقها حزب حماة الوطن امانة شمال سيناء،  والتي تستمر لمدة أسبوع كامل، جاء هذا بناء على تعليمات المهندس هيثم رحمي أمين عام الحزب بمحافظة شمال سيناء، ومتابعة أمين التنظيم، وأمانة التواصل الشعبي والجماهيري بحزب حماة الوطن بالمحافظة.

وتتضمن المبادرة تنفيذ  محاضرات للفتيات يومي، السبت والأحد المقبلين، والأثنين والثلاثاء للشباب، و الخميس  مع جميع الأطراف الفتيات والشبان .

 

الأفكار المغلوطة:

 

وقالت الدكتورة ولاء محمد رضوان ،أخصائي الحياة الأسرية   أن مبادرة مودة الهدف منها معرفة كيفية بناء علاقة زوجية ناجحة وهي دورة تدريبية تقام بمقر الحزب بوسط العريش، في تمام الساعة السادسة مساءـ ،ابتداء من اليوم  السبت حتى يوم الخميس ،.وتهدف الى تصحيح بعض الأفكار المغلوطة المتعلقة بالزواج لدى الشباب من الجنسين، والتعرف على كيفية بناء علاقة أسرية ناجحة من جميع الأطراف

وأضافت "ولاء رضوان" أن الدورة التدريبية تهدف الى اصلاح بعض المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالزواج، وكيفية بناء علاقة زوجية ناجحة،على قيم صحيحة أخلاقية.

وتلقى مبادرة "مودة "الضوء على الموضوعات المتعلقة بالزواج، وكيفية التصدى للمشاكل الزوجية التي قد تحدث بين الأزواج، والوصول الى تفتهم بين الزوجين.

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العريش مبادرة مودة المقبلين الزواج الشباب حزب حماة الوطن

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