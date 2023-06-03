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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كل ما تحتاج تعرفه عن مشروع سكن كل المصريين بالقاهرة الجديدة|تفاصيل

المهندس محمد جمال
المهندس محمد جمال المشرف على مشروع سكن كل المصريين

‏قال المهندس محمد جمال المشرف على مشروع سكن كل المصريين بالقاهرة الجديدة، إن ارتفاع أسعار مواد البناء لم يؤثر على نسبة التنفيذ وقد وصلت إلى 75% والنسبة المستهدفة هي 60% ولا يوجد أي تأثير.

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وتابع محمد جمال خلال لقاء له في برنامج "حياة جديدة"، تقديم الإعلامية "هند جاد"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المشروع قد ينتهي بنسبة كبيرة على آخر العام الحالي و أن جميع البنود تتم وفقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المصرية وهناك متابعة دورية من المكتب الاستشاري تتم وفقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المصرية.

 

توفير الخدمات لجميع المشاريع

 

وأضاف يوجد في المشروع 81 وحدة تجارية و 174 وحدة إدارية بمساحات مختلفة ويوجد ثلاثة نماذج للوحدات الإدارية و ثلاثة نماذج للمحلات ويتم العمل الآن على توفير مجمعات طبية في جميع المشاريع لتخدم جميع الطوائف والفئات ونقوم بعمل حضانات ومدارس لخدمة اكبر مساحة ممكنة من المشاريع وجميع الخدمات يتم توفيرها في جميع المشاريع.

القاهرة الجديدة المهندس محمد جمال سكن كل المصريين هند جاد الخدمات

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