قارئ يستغيث بصدي البلد للبحث عن صديقه المتغيب

أرسل القارئ ماجد عبد الرازق يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا للبحث عن صديقه المتغيب.

وقال في استغاثته صديقي أحمد إبراهيم زغلول من قرية دلهمو مركز أشمون المنوفية متغيب من يوم الأحد 2023/5/2، وعلى من يجده الاتصال على الارقام التالية

01228362478، .01145311916



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