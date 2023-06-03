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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدي البلد للبحث عن صديقه المتغيب

المتغيب
المتغيب

أرسل القارئ ماجد عبد الرازق يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا للبحث عن صديقه المتغيب.

 

وقال في استغاثته صديقي أحمد إبراهيم زغلول من قرية دلهمو  مركز أشمون   المنوفية متغيب من يوم الأحد 2023/5/2، وعلى من يجده الاتصال على الارقام التالية
01228362478،  .01145311916
 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

احمد ابراهيم أشمون المنوفية عبد الرازق صدى البلد الإخباري مشاكل المواطنين والقيادة السياسية

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