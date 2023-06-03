عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه.. حصد 47 مليون مشاهدة|فيديو

شاهد مولود يزحف فور
شاهد مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه

في مقطع فيديو حصد 47.4 مليون مشاهدة، يظهر طفل رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أيام فقط وهو يقوم بالزحف فجأة حول سريره، الأمر الذي صدم والظيه والمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

تقول والدة الطفل وتدهى «سامانثا إليزابيث» في تعليق على المنشور: "ما زلت غير قادر على تصديق أن هذا حدث ... لقد قام رضيعي البالغ من العمر 3 أيام فقط بالزحف، كيف تعلم ذلك؟".

 

كيف يزحف طفل حديث الولادة؟

يوضح الدكتور «كاران راج» في مقطع فيديو خاص به على TikTok: "ما يفعله هذا الطفل طبيعي جدًا"، ويضيف: "البشر مبرمجون منذ القدم على سلوكيات معينة للبقاء على قيد الحياة"، مشيرًا إلى أن إحدى هذه الميزات المضمنة هي ردة فعل الزحف أو الرضاعة".

ويستطرد الدكتور راج: "هذا الطفل جائع في الأساس ويبحث عن ثدي يطعمه.. في الواقع، فإذا وضعت رضيعًا في حضن أمه، سيبحث تلقائيًا عن مصدر الحليب ويلتصق بالثدي.. وهو سلوك طبيعي للبقاء على قيد الحياة".

وفيما يتعلق بظهور ردة فعل الزحف فجأة، يقول الدكتور راج إن هذا يحدث عادة في حوالي "6 أسابيع ثم يختفي"، ومع ذلك، من السهل عدم ملاحظته.

ويضيف: "يتم لف الكثير من الأطفال حديثي الولادة مثل الفطائر، لذلك لا يستطيع الكثير من الناس مشاهدة مثل هذه الحركات التي تشبه الألعاب الأولمبية للرضع حديثي الولادة، لكنها تحدث."

رضيع مولود مليون مقطع متداول طفل مقاطع أطفال TikTok مليون مشاهدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قبل عيد الأضحى.. اشتري أرخص أنواع اللحوم البلدي من هنا

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

عشان تساعدك في البيت وتدلعني.. هايدي تطلب الخلع: جايب الخدامة يتجوزها

مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه.. حصد 47 مليون مشاهدة|فيديو

ربنا يحفظكم.. خالد الغندور يشارك الجمهور صورة لـ أولاده

بلوك كاجوال ..شمس الكويتية تبرز جمالها بهذه الإطلالة

موضوعات متعلقة

بعد خسارة زوجته لقب ملكة جمال البرازيل.. رجل يهاجم المتسابقات على المسرح|شاهد

ياباني يتفاجأ بـ ضفدع حي داخل وجبة دليفري.. شاهد

شعر مالوش مثيل وماحدش بيعجز.. قصة نساء قرية ربانزول الصينية

عجائب الخالق.. شاهد جزيرة على شكل دولفين |صور

الرفعة المميتة.. شاهد طفلة هندية تحمل 60 كجم مرة واحدة |فيديو

للزينة.. شاهد فنانة تحول الخبز إلى مصابيح مضيئة

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ديزني لاند.. شاهد لحظة هلع الزوار

يخلق من الشبه 40.. شاهد شبيه مبابي بالجلابية

ترشيحاتنا

محافل أمنية إسرائيلية غاضبة من تصريحات رئيس «أمان» بشأن حزب الله

بالتزامن مع عيد ميلادها.. سيدة أمريكا الأولى تزور الأهرامات وأبو الهول

90 ألف جنيه .. أسعار جديدة لـ كورسا 2023 "الأرخص من أوبل" |صور

هل يجزئ ذكر واحد من أذكار الصباح أم يجب قراءتها كاملة؟

بيراجعوا لآخر لحظة.. دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحانات نهاية العام

استمرار صرف معاشات يونيو لـ11 مليون مستحق.. مزايا وطرق القبض بالمنزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عوض ربنا.. أول صور من خطوبة البلوجر سارة محمد| شاهد

بملابس لافتة.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه.. حصد 47 مليون مشاهدة|فيديو

امرأة تثير الجدل برغبتها ترك أطفالها بالمنزل لهذا السبب.. ما القصة؟

فيديو

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ