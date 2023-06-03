مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه.. حصد 47 مليون مشاهدة|فيديو

في مقطع فيديو حصد 47.4 مليون مشاهدة، يظهر طفل رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أيام فقط وهو يقوم بالزحف فجأة حول سريره، الأمر الذي صدم والظيه والمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

تقول والدة الطفل وتدهى «سامانثا إليزابيث» في تعليق على المنشور: "ما زلت غير قادر على تصديق أن هذا حدث ... لقد قام رضيعي البالغ من العمر 3 أيام فقط بالزحف، كيف تعلم ذلك؟".

كيف يزحف طفل حديث الولادة؟

يوضح الدكتور «كاران راج» في مقطع فيديو خاص به على TikTok: "ما يفعله هذا الطفل طبيعي جدًا"، ويضيف: "البشر مبرمجون منذ القدم على سلوكيات معينة للبقاء على قيد الحياة"، مشيرًا إلى أن إحدى هذه الميزات المضمنة هي ردة فعل الزحف أو الرضاعة".

ويستطرد الدكتور راج: "هذا الطفل جائع في الأساس ويبحث عن ثدي يطعمه.. في الواقع، فإذا وضعت رضيعًا في حضن أمه، سيبحث تلقائيًا عن مصدر الحليب ويلتصق بالثدي.. وهو سلوك طبيعي للبقاء على قيد الحياة".

وفيما يتعلق بظهور ردة فعل الزحف فجأة، يقول الدكتور راج إن هذا يحدث عادة في حوالي "6 أسابيع ثم يختفي"، ومع ذلك، من السهل عدم ملاحظته.

ويضيف: "يتم لف الكثير من الأطفال حديثي الولادة مثل الفطائر، لذلك لا يستطيع الكثير من الناس مشاهدة مثل هذه الحركات التي تشبه الألعاب الأولمبية للرضع حديثي الولادة، لكنها تحدث."