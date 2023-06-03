جمال شعبان يحذر من الزعل ويكشف سر حول علاقته بمحمد رمضان وينصح بتوديع العزوبية

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، معلومات هامة خلال حواره بقناة المحور نرصد لكم ابرزها

جمال شعبان يكشف أسباب حالات الموت المفاجئ



كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أسباب حالات الموت المفاجىء خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح شعبان خلال حواره ببرنامج “المصري افندي” والمذاع عبر قناة “المحور”،:"معظم حالات الموت المفاجىء ليست مفاجئة حيث يكون هناك علامات قبلها بمدة قد تصل لأسابيع، ومنها الأرق، مستدلا بما حدث للفنان الراحل مصطفى درويش.

ونوه إلي أن الأسر التي تظهر بها حالات موت مفاجئ، يجب على أفرادها إجراء فحوصات رسم قلب في سن مبكر لمتابعة الحالة الصحية، محذرا من تناول المكملات الغذائية والهرمونات دون إشراف طبي.

وعن وفاة اللاعب محمد عبدالوهاب، عقب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، "محمد عبدالوهاب وفاته كانت بسبب خلل في كهرباء القلب".

مشربتش شاي بالياسمين.. تعليق ساخرا من جمال شعبان على علاقته بمحمد رمضان



كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تفاصيل تواصل الفنان محمد رمضان معه لمساعدة حالات مرضية من غير القادرين.

وأكد شعبان، خلال حواره ببرنامج “المصري أفندي” والمذاع عبر قناة “المحور”،:" كنت أبحث عن النقطة الإيجابية من الموقف الخاص بمحمد رمضان، مؤكدا أن محمد رمضان تواصل معه واتفقا على مساعدة عدد من المرضى، لافتا إلى أن والدته هى من تشجعه على التبرع.

وأكد أنه اتفق علي تحديد حالة معينة لمساعدتها نظرا لتأخر حالتها، مضيفا: "محمد رمضان تواصل مع الحالة بنفسه، وصحاها من النوم، وماكنتش مصدقة وبكت من السعادة، وقالت خلاص خفيت.. ورمضان طمنها أنه سيساعدها".

وسخر الدكتور جمال شعبان، من منتقديه، قائلا: "في ناس قالوا أني لقيت سبوبة، وإني شربت شاي بالياسمين.. بس أنا مشربتش شاي بالياسمين".

جمال شعبان يحذر: الزعل يسبب انكسار القلب



كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، حقيقة مصطلح "كسر القلب" ومدي تأثير الحالة النفسية علي الصحة العامة.

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قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، “تزوجوا تصحوا”.

فوائد الزواج لصحة القلب

وعلق الدكتور جمال شعبان، في منش٤ور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن الزواج مفيد لصحة القلب .













