جمال شعبان يكشف أسباب حالات الموت المفاجئ

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أسباب حالات الموت المفاجىء خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح شعبان خلال حواره ببرنامج “المصري افندي” والمذاع عبر قناة “المحور”،:"معظم حالات الموت المفاجىء ليست مفاجئة حيث يكون هناك علامات قبلها بمدة قد تصل لأسابيع، ومنها الأرق، مستدلا بما حدث للفنان الراحل مصطفى درويش.

ونوه إلي أن الأسر التي تظهر بها حالات موت مفاجىء، يجب على أفرادها إجراء فحوصات رسم قلب في سن مبكر لمتابعة الحالة الصحية، محذرا من تناول المكملات الغذائية والهرمونات دون إشراف طبي.

وعن وفاة اللاعب محمد عبدالوهاب، عقب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، "محمد عبدالوهاب وفاته كانت بسبب خلل في كهرباء القلب".