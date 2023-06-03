لمحدودى الدخل.. Nokia تعلن عن هواتف رخيصة بمواصفات ممتازة

أعلنت شركة HMD Global، المالكة للعلامة التجارية نوكيا، عن زوج من الهواتف الذكية الجديدة تستهدف بهما ذوي الدخل المحدود.

سعر ومواصفات هاتف نوكيا Nokia C300

يتميز هاتف نوكيا الجديد Nokia C300، بشاشة من نوع LCD بقياس 6.52 بوصة، وبجودة عرض HD +، وبدقة 1600×720 بكسل مع معدل سطوع قدره 400 شمعة.

ويتم تشغيل هاتف Nokia C300 بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 662، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتمتع هاتف Nokia C300، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحزم هاتف نوكيا Nokia C300، بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 10 وات، وتدعى شركة HMD أنها تدوم لمدة يومين من شحنها.



ويتميز الهاتف بقارئ لبصمات الأصابع مدمج بـ زر الطاقة، ودعما لمقاومة رذاذ الماء والغبار وفقا لمعيار IP52، مع دعما لتقنية البلوتوث 5.0، ومنفذ لسماعات الأذن ومنفذ شحن من نوع USB-C.

ويتوفر هاتف نوكيا Nokia C300، باللون الأزرق في الولايات المتحدة مقابل سعر 139 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4280 جنيه مصري).

هاتف نوكيا Nokia C300



سعر ومواصفات هاتف نوكيا Nokia C110

يوفر هاتف Nokia C110، شاشة من نوع LCD، بقياس 6.3 بوص، وبجودة عرض HD +، وبدقة 1560×720 بكسل.

ويعمل هاتف Nokia C110، بواسطة معالج ثماني النوى من نوع Helio P22 من إنتاج شركة ميدياتك، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وزودت نوكيا هاتف Nokia C110 بكاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوى الهاتف على بطارية بسعة 3000 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن بقدرة 5 وات، وبحسب الشركة، فإنها تكفي للعمل لمدة يوم كامل.

ويعمل هاتف Nokia C110 بنظام التشغيل أندرويد 12، ويدعم شبكات الجيل الرابع فقط 4G، ويتوفر باللون الرمادي، في الولايات المتحدة مقابل سعر 99 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3050 جنيه مصري).