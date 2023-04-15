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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نوكيا بتفرح الغلابة.. أرخص موبايل تاتش بـ2600 جنيه

Nokia C12 Pro
Nokia C12 Pro

طرحت شركة نوكيا Nokia الفنلندنية، مؤخرا هاتفا جديدا يستهدف محدودي الدخل، ويندرج هاتف Nokia C12 Pro ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية والتي تجتذب الشباب بشكل كبير.

سعر ومواصفات هاتف Nokia C12 Pro

 

وتتشابه مواصفات هاتف نوكيا Nokia C12 Pro، بشكل كبير مع شقيقه Nokia C12، ومع ذلك، فإن الهاتف الجديد يحمل تصميما مطورا ليجذب العملاء الشباب، ويأتي الهاتف مزودا بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، ونظام تشغيل Android 12 (إصدار Go).

 

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ويعمل هاتف نوكيا C12 Pro، ثنائي شرائح الاتصال، بواسطة معالج مقبول للفئة السعرية والإعدادات، حيث يأتي بمعالج ثماني النواة من نوع Unisoc SC9863A1، والمطور بمعمارية 28 نانومتر، إلى جانب ما يصل إلى 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). ويحتوي الهاتف على ما يصل إلى 64 جيجابايت من مساحة تخزين الداخلى، القابلة للتوسع عبر بطاقة microSD حتى 512 جيجابايت .

Nokia C12 Pro

ويتم تشغيل الهاتف على نظام تشغيل Android 12 (إصدار Go)، ويتميز هاتف Nokia C12 Pro، بدعم بطاقة SIM المزدوجة ويحتوي على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملميتر، ويحزم الهاتف بطارية قابلة للإزالة بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة.

ويتميز الهاتف بشاشة 6.3 بوصة، عالية الدقة 720 × 1600 بكسل، بجودة عرض HD+، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، تتميز الشاشة بزجاج مقاوم للخدش.

وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية على هيئة نوتش على شكل قطرة الماء بدقة 5 ميجابكسل، ويحتوي هاتف Nokia C12 Pro على كاميرا خلفية واحدة تتكون من عدسة بدقة 8 ميجابكسل تدعم ميزة التركيز البؤري التلقائي، وحدة الكاميرا مزودة بفلاش LED.

ويتوفر هاتف Nokia C12 Pro، للبيع في أسواق الهند، مقابل سعر 6999 روبية هندية (أي ما يعادل 2630 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 2 رام + 64 جيجابايت.

Nokia C12 Pro
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