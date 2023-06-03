عاصفة ماوار تصل اليابان وتوجيهات لمئات آلاف السكان بإخلاء منازلهم.. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في اليابان، وذلك بعد وصول العاصفة الاستوائية ماوار التي تسببت بهطول أمطار غزيرة خصوصا في وسط وغرب البلاد.

وصدرت توجيهات لمئات الآلاف السكان في اليابان الجمعة بإخلاء منازلهم بسبب مرور العاصفة الاستوائية ماوار التي تسببت بهطول أمطار غزيرة خصوصا في وسط وغرب البلاد.

عين العاصفة التي كانت مصنفة سابقا كاعصار حين ضربت بقوة في نهاية أيار/مايو جزيرة غوام الأمريكية، كانت الجمعة في المحيط الهادئ بجنوب غرب اليابان.

وصدرت توجيهات الإخلاء -وهي غير إلزامية- خصوصا الجمعة لأكثر من 410 آلاف شخص في تويوتا سيتي بدائرة آيشي في وسط اليابان.

في نفس الدائرة، شملت دعوات الإخلاء المرفقة بانذار بأعلى درجات، 130 ألف شخص في تويوهاشي بحسب محطة التلفزيون العامة "ان اتش كي".