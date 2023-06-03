كارثة مروعة بالهند.. مصرع وإصابة 1200 شخص فى تصادم 3 قطارات |فيديو

شهدت الهند أمس الجمعة حادث مأساوي كبير بعد تصادم مروع بين 3 قطارات ركاب فى أحد الولايات شرق البلاد.

وقال مسؤول حكومي، السبت ، إن ما لا يقل عن 338 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 600 آخرون، عندما وقع تصادم بين قطاري ركاب في ولاية أوديشا بشرق البلاد، في أكثر حوادث السكك الحديدية دموية بالهند منذ أكثر من عشر سنوات.

فيما قال الأمين العام لولاية أوديشا، براديب جينا، في تغريدة، إن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى جراء حادث التصادم الذي وقع أمس الجمعة، وأضاف أنه تم إرسال أكثر من 200 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث في منطقة بالاسور في أوديشا، و100 طبيب إضافي، فضلاً عن 80 طبيباً هناك بالفعل.

وأظهرت لقطات مصورة رجال الإنقاذ وهم يتسلقون حطام أحد القطارات للبحث عن ناجين، بينما طلب ركاب المساعدة وكانوا يجهشون بالبكاء بجوار الحطام.

وقال شاهد: "كنت هناك في موقع الحادث ورأيت دماء وضلوعاً مكسورة وأشخاصاً يموتون من حولي

ويشار إلى أن التصادم وقع حوالي الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت غرينتش)، أمس الجمعة، عندما اصطدم القطار كوروماندل إكسبرس الذي ينطلق من كولكاتا إلى تشيناي، بقطار ركاب آخر هو هوراه سوبرفاست إكسبرس.

فيما قدمت السلطات في الهند روايات متضاربة بشأن القطار الذي خرج أولاً عن مساره، ولم تدل بعد بأي تصريحات حول الأسباب المحتملة للحادث.



ويجري تنفيذ عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق يشارك فيها المئات من أفراد إدارة الإطفاء وضباط الشرطة والكلاب البوليسية. وتتواجد فرق القوة الوطنية للاستجابة للكوارث في الموقع.

فيما اصطف مئات من الشباب، أمس الجمعة، أمام مستشفى حكومي بمدينة سورو في ولاية أوديشا للتبرع بالدم.

وبحسب السكك الحديدية الهندية، فإن شبكتها تسهل تنقل أكثر من 13 مليون شخص يومياً، لكن السكك الحديدية الهندية لها سجل سلامة كثير التقلبات بسبب بنيتها التحتية المتقادمة.

مصر تعزي الهند

وأعلن رئيس حكومة ولاية أوديشا الحداد الرسمي اليوم، 3 يونيو/حزيران 2023، في لفتة تقدير للضحايا.

من جانبها، أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٣ يونيو الجاري، عن خالص التعازي وعميق المواساة لدولة الهند الصديقة فى حادث تصادم عدة قطارات بولاية أوديشا في شرق الهند، الأمر الذى أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وأكدت مصر، حكومةً وشعباً، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الهند الصديق في هذا الحدث الأليم، وصادق مواساتها لذوى الضحايا، وتمنياتها بسرعة التعافى للمصابين.