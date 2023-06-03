فرنسا تمنح سوبرانو مصرية وسام الفنون والآداب بدرجة "فارس"

عرضت قناة تن الفضائية في برنامج صباح الورد تقرير أفاد بأن السفارة الفرنسية فى مصر منحت السوبرانو المصرية نيفين علوبة، وسام الفنون والآداب، بدرجة "فارس"، تقديرا لإنجازاتها فى مجال الموسيقى المصرية، بعد رحلة عطاء فنية وثقافية كبيرة.

يشار إلى أن الدكتورة نيفين علوبة، أسست وأدارت العديد من المساعي الإبداعية الناجحة لشركة فابريكا للمسرح الموسيقي، ومن أبرز أعمالها الأوبرالية الخديوى و"زواج فيجارو" و"غادة الكاميليا" وفى عام 2014 أشرفت على تقديم المسرحية الغنائية Les Miserables البؤساء، على المسرح.

ويمنح وسام الفنون والآداب الفرنسي، إلى الشخصيات المتميزة من خلال إبداعاتهم في المجال الفني أو الأدبي أو من خلال إسهاماتهم لصالح ازدهار الفنون والآداب في فرنسا والعالم .