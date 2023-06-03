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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول هذه الأطعمة يمنع انسداد الشرايين.. احرص عليها

أطعمة تساهم في الحفاظ
أطعمة تساهم في الحفاظ على الشرايين وتمنع إنسدادها  

الشرايين هي أكبر الأوعية الدموية داخل الجسم، وله دور رئيسي في توصيل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى كل عضو ونسيج وخلية.

 

أطعمة تساهم في الحفاظ على الشرايين وتمنع إنسدادها

 

ويمكن لبعض العادات الغير صحية ان تتأثر الشراين ويتسبب في إنسدادها، ومن أخطر هذه العادات تناول الأطعمة السريعة والأطعمة الدسمة، والتدخين، وغيرها من العادات السيئة، وفقا لما نشر في موقع "health" الطبي.

 

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وهناك بعض الأطعمة الذي يمكن لتناولها أن يساهم في تنظيف الشراين، ومن بينها :

 

 _ الأسماك الدهنية :

وقد تشمل الأسماك الدهنية السلمون والسردين والأنشوجة والماكريل، وذلك لأنهم مصدر قوي لدهون أوميغا 3 وهي دهون غير مشبعة مضادة للالتهابات لها تأثيرات قوية، ضد التهاب الأوعية الدموية وتصلب الشرايين، تقلل من تراكم الصفائح الدموية مما يقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم.

 

وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون وجبتين أو أكثر من الأسماك أسبوعيًا هم أقل عرضة للإصابة بتصلب الشرايين .

 

_ السبانخ :

وتعتبر للسبانخ غنية بأكسيد النيتريك الذي يمنع تقلصات الشرايين وتجلط الدم، بالإضافة إلى أنه يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

 

أطعمة تساهم في الحفاظ على الشرايين وتمنع إنسدادها

 

_ البروكلي :

- هو من أفضل الأطعمة لتنظيف الشرايين؛ حيث يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين K الذي يمنع تكلس أو تصلب الشرايين، ويقلل من نسبة تواجد الكولسترول الضار في الدم.

 

ويعد البروكلي من العناصر الغذائية التي تنظم ضغط الدم وتقلل من الإجهاد وتساعد فى تنظيف الشرايين وهو ما يساهم في منع تراكم المواد الضارة والدهون بداخله.

 

_ الشاي الأخضر :

وتوجد مادة تسمى الكاتيكين النباتية تمنع امتصاص الكولسترول أثناء عملية الهضم، مما يساهم في تنظيف الشرايين ويساعد في الحفاظ عليها.

الشرايين الأكسجين الأوعية الدموية التدخين الأسماك الدهنية

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