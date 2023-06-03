بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.. راموس على رادار الدوري السعودي

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس، اهتمام بعض أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع النجم الإسباني سيرجيو راموس، بعد تأكد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهايه الموسم الجاري.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" دخلت بعض أندية الدوري السعودي بالفعل في في مفاوضات للتعاقد مع سيرجيو راموس في الأسابيع الأخيرة".

وأضاف:" سيقرر راموس مستقبله قريبا مع عائلته.. لم يحدد وجهته حتى الآن".

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أعلن أمس الجمعة، رحيل سيرجيو راموس عقب انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الشهر الجاري.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع راموس في صيف 2021، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي ريال مدريد.