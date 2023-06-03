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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحضور ممثلين من 187 دولة

حسن شحاتة يرأس وفد مصر الثلاثي في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

صدى البلد

يرأس  حسن شحاتة وزير العمل؛ وفد مصر  الثلاثي “ حكومة وأصحاب عمل وعمال” الذي يغادر القاهرة اليوم للمشاركة في الدورة  "111" لمؤتمر العمل الدولي الذي سوف يعقد بمقر منظمة العمل الدولية؛ ومبنى الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 5 إلى 16 يونيو 2023 ،بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من ممثلي  "حكومات و أصحاب أعمال وعمال"  من  187 اعضاء في المنظمة.

ويتحدث الوفد المصري مع الوفود المشاركة عن كافة السياسيات المصرية في قضايا العمل ،وخطط الدولة  نحو بناء “الجمهورية الجديدة” ،والمشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل ،وتخدم التنمية ، عن برنامج التعاون المستمر مع الشركاء الاجتماعيين ذات الأهداف المشتركة في الداخل والخارج .

ومن المقرر ان يلتقي الوزير بعدد من رؤساء الوفود المشاركة،ومدير عام منظمة العمل الدولية، كما يشارك في إجتماع المجموعة العربية المنعقد مساء غدا الأحد ،للتنسيق العربي حول جدول أعمال المؤتمر  بشأن القضايا المشتركة.

 ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة بعض البنود منها : تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية،وتقرير عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة،بفلسطين ،وجنوب لبنان،وجولان سورية ، وتقارير عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين ،والحماية الإجتماعية للعمال ،و سبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع،وموضوعات أخرى .
كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر البنود الدائمة وتشمل تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ، ومقترحات البرنامج والميزانية للفترة 2024-2025، ومسائل أخرى؛  فضلا عن المعلومات والتقارير عن تطبيق الاتفاقيات  والتوصيات الدولية، والتلمذة الصناعية ، ومناقشة متكررة عن الهدف الإستراتيجي  المتمثل في الحماية الإجتماعية  " حماية العمال" .

 كما يناقش المؤتمر  النظر في السياسات الصناعية والتكنولوجيا، نحو اقتصادات ومجتمعات للجميع، وإلغاء اتفاقية عمل دولية واحدة وسحب أربع اتفاقيات وبروتوكول واحد و18 توصية، واتفاقية وتوصية مقترحتان بشأن المراجعة الجزئية التي تتناول 15 إدراج نحو بيئة عمل آمنة وصحية في إطار توصيات  منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ، كذلك  التدابير المتخذة بموجب المادة 33 من دستور منظمة العمل الدولية لضمان امتثال حكومة بيلاروسيا لتوصيات لجنة التحقيق. 
ويذكر أن القائمة الطويلة للملاحظات الدولية والتي تضم هذا العام 40 دولة ،وتصدر عن منظمة العمل، لم يتم إدراج أسم مصر بها لعام 2023، مما يؤكد أن الدولة المصرية تسير في الإتجاه الصحيح نحو تعزيز علاقات العمل في كافة تشريعاتها،وقراراتها ،وخدماتها التي تحمي وترعي بها عمالها رغم التحديات التي يمر بها العالم أجمع ،بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  التي تُعزز من علاقات العمل ،والإمتثال لمعايير العمل الدولية.

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