الاستحمام بهذه الطريقة يسبب كوارث| احترس

يفضل الكثير الاستحمام بالماء الساخن ولكن مع حرارة الجو الشديدة ، يمثل هذا الأمر بعض الأضرار علي الصحة وخاصة علي البشرة والشعر ، لذلك خبراء التجميل لا ينصحون باستخدام الماء الساخن كما ينصح أطباء الجلدية دوما الإستحمام بالماء الفاتر تجنبا للأضرار التي قد يسببها الاستحمام بالماء الساخن خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية .. لذلك وفقاً لموقع"Everyday health" نوضح أهم الأضرار الناتجة عن الاستحمام بالماء الساخن :



أضرار الماء الساخن :

⁃ الاستحمام بالماء الساخن يسبب جفاف الشعر وتساقطه بطريقة غزيرة جدا حيث أنها تفقده زيوته الطبيعية.

⁃ - يكون الاستحمام بالماء الساخن ضارًا كذلك للأشخاص المصابين بالأكزيما، حيث يقول الأطباء إن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تجعل من السهل على الجلد أن يجف ويؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه.

⁃ - الاستحمام بالماء الساخن هو سبب لمعاناة الأشخاص من تلف الشعر، حيث يحدث له بطء في نموه، لأنه يمكن أن يبطئ تدفق الدم إلى فروة الرأس، نظرًا لعدم وجود الدورة الدموية المناسبة بنمو شعر صحي.

⁃ يجعل الشعر أكثر هشاشة وعرضة للتكسر عن طريق فتح المسام وإضعاف الجذور.

⁃ يمكن أن تعزز المياه الساخنة البكتيريا الموجودة عند الأشخاص المعرضة لحب الشباب، وتساعد في تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية.

- الإستحمام بالماء الساخن يؤدي إلى الخمول والإسترخاء على عكس الماء البارد الذي يعمل زيادة نشاط الجسم والمخ، لذا من الأفضل التعرض له بعد التمرين لتهدئة عضلات الجسم وليس في الصباح.

- الخروج من المنزل في الهواء البارد بعد الإستحمام بالماء الساخن مباشرة يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والإنفلونزا.

- الإكثار من الاستحمام بالماء الساخن يؤدي إلى هبوط سريع في ضغط الدم.

الوقاية من الاستحمام بالماء الساخن:

⁃ يجب استخدام المرطب بعد الاستحمام، يجب على الجميع الترطيب مرة واحدة على الأقل يوميًا للحفاظ على بشرة محمية ورطبة.

⁃ أن يكون ماء الاستحمام دافئ أو فاتر وليس ساخنا ، مع تهوية الحمام أثناء الاستحمام.

- يفضل بعد أخذ حمام دافئ تمرير قطعة مبللة بالماء البارد على الوجه، لأن ذلك يساعد على انقباض المسام وتهدئة الاحمرار الذي يبدو على الوجه بعد الاستحمام.

- يُفضل الاكتفاء بغسل الشعر بالشامبو مرتين فقط خلال الأسبوع، ويوم بعد يوم في حالة الشعر الدهني والابتعاد عن التعرض للماء الساخن.