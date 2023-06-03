عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الاستحمام بهذه الطريقة يسبب كوارث| احترس

الاستحمام بهذه الطريقة
الاستحمام بهذه الطريقة يسبب كوارث| أحترس

يفضل الكثير الاستحمام بالماء الساخن ولكن مع حرارة الجو الشديدة ، يمثل هذا الأمر  بعض الأضرار علي الصحة وخاصة  علي البشرة والشعر  ، لذلك خبراء التجميل لا ينصحون باستخدام الماء الساخن كما ينصح أطباء الجلدية دوما الإستحمام بالماء الفاتر تجنبا للأضرار التي قد يسببها الاستحمام بالماء الساخن خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية .. لذلك وفقاً لموقع"Everyday health" نوضح أهم الأضرار الناتجة عن الاستحمام بالماء الساخن :

txt

علامات تحذيرية في الساقين تنذر الإصابة بـ ارتفاع الكوليسترول.. احذر منها

txt

بالإسود الجرئ.. بسمة بوسيل تثير ضجة في زفاف ميرنا نور الدين


أضرار الماء الساخن  :
⁃ الاستحمام بالماء الساخن يسبب جفاف الشعر وتساقطه بطريقة غزيرة جدا حيث أنها تفقده زيوته الطبيعية.
⁃ - يكون الاستحمام بالماء الساخن ضارًا كذلك للأشخاص المصابين بالأكزيما، حيث يقول الأطباء إن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تجعل من السهل على الجلد أن يجف ويؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه.
⁃ - الاستحمام بالماء الساخن هو سبب لمعاناة الأشخاص من تلف الشعر، حيث يحدث له بطء في نموه، لأنه يمكن أن يبطئ تدفق الدم إلى فروة الرأس، نظرًا لعدم وجود الدورة الدموية المناسبة بنمو شعر صحي.
⁃ يجعل الشعر أكثر هشاشة وعرضة للتكسر عن طريق فتح المسام وإضعاف الجذور.
⁃ يمكن أن تعزز المياه الساخنة البكتيريا الموجودة عند الأشخاص المعرضة لحب الشباب، وتساعد في تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية.
- الإستحمام بالماء الساخن يؤدي إلى الخمول والإسترخاء على عكس الماء البارد الذي يعمل زيادة نشاط الجسم والمخ، لذا من الأفضل التعرض له بعد التمرين لتهدئة عضلات الجسم وليس في الصباح.
- الخروج من المنزل في الهواء البارد بعد الإستحمام بالماء الساخن مباشرة يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والإنفلونزا.
- الإكثار من الاستحمام بالماء الساخن يؤدي إلى هبوط سريع في ضغط الدم.

 

الوقاية من الاستحمام بالماء الساخن:
⁃ يجب استخدام المرطب بعد الاستحمام، يجب على الجميع الترطيب مرة واحدة على الأقل يوميًا للحفاظ على بشرة محمية ورطبة.
⁃ أن يكون ماء الاستحمام دافئ أو فاتر وليس ساخنا ، مع تهوية الحمام أثناء الاستحمام.
- يفضل بعد أخذ حمام دافئ تمرير قطعة مبللة بالماء البارد على الوجه، لأن ذلك يساعد على انقباض المسام وتهدئة الاحمرار الذي يبدو على الوجه بعد الاستحمام.
- يُفضل الاكتفاء بغسل الشعر بالشامبو مرتين فقط خلال الأسبوع، ويوم بعد يوم في حالة الشعر الدهني والابتعاد عن التعرض للماء الساخن.

الاستحمام حرارة الجو اطباء الجلدية ارتفاع درجات الحرارة الماء الساخن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

أقصر مباراة في مصر| حكاية ماتش انتهي بعد 12 دقيقة فقط في الدوري.. تفاصيل ساخرة

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

موضوعات متعلقة

كارثة للبنات .. أداة تستخدمها عند الكوافير تسبب مخاطر على البشرة

النبات الأزرق .. مشروب الأغنياء  فوائده مذهلة ويمكن زراعته فوق السطح

بوصفات منزلية.. طرق فعالة لإزالة الحناء من اليد بسرعة ودون عناء

فيروسات تنتقل عن طريق الطعام تتسبب في التسمم الغذائي | تفاصيل

5 أبراج تفشي كل أسرارك.. احذر منهم

في اليوم العالمي للطفل.. كيف نحافظ على صحة أولادنا بنظام غذائي مناسب؟

دراسة صادمة.. الإفراط في تناول الأدوية يسبب كوارث صحية غير متوقعة

طريقة عمل كيكة جوز الهند.. حلوى المناسبات السعيدة

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم .. ظهرت الآن

الثابتة والمتحركة .. كل ما تريد معرفته عن تقنيات رادارات المرور الجديدة

أمي كتفها اتكسر .. فنان شهير يعلن تعرّض والديه لحادث سير أليم

بالأسماء..تعرف على تشكيل الوزاري الجديد لحكومة أردوغان

لا يحمل رخصة قيادة.. حبس سائق السيارة النقل المتسبب في كارثة الطريق الأوسطيّ

البنك المركزي: 1.48 تريليون جنيه رصيد نقود الإحتياطي بنهاية فبراير 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستحمام بهذه الطريقة يسبب كوارث| احترس

في الحر الشديد .. أكل الثلج يصيبك بـ 5 أمراض|خلي بالك

عمرها 21 قرنا .. إيطاليا تعرض أكبر مجموعة تماثيل برونزية

3 ظواهر جوية متوقعة| الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الساعات المقبلة

فيديو

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

عاجل.. تفاصيل مطاردة عناصر تهريب مخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

عنيف جدا .. تحذير جديد مرعب من عالم الزلازل الهولندي

فاجعة كبيرة .. تصادم قطارين بالهند وارتفاع كبير في عدد الضحايا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ