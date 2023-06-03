التصريح بدفن جثامين أم وطفلها ورضيعها ضحايا حريق بسوهاج

صرحت النيابة العامة بدفن جثامين ربة منزل في نهاية العقد الثالث من العُمر، وطفلها ورضيعها، لقوا مصرعهم، بينما أصيب زوجها بحروق نارية من الدرجة الثانية؛ إثر نشوب حریق بشقة بالطابق الثاني بمنزل بناحیة الساحل القبلي دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق الثاني بمنزل بناحية الساحل القبلي دائرة المركز، ووجود 3 وفيات ومُصاب.

وبالانتقال والفحص، تبین نشوب حریق في شقة بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل مِلك المدعو “محمد. ع”، 34 سنة، عامل، ویقیم بذات الناحیة.

نتج عن الحريق وفاة كل من زوجة مالك المنزل المدعوة “كريمة. أ”، 28 سنة، ربة منزل، ونجليهما الطفل آدم، 4 سنوات، والطفل رحيم، 8 أشهر، ويقيمون بذات الناحية، متأثرين بإصابتهم بحروق نارية مُتفرقة بالجسم.

كما أصيب مالك الشقة بحروق نارية من الدرجة الثانية مُتفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وتم نقل الجثث إلى مستشفى البلينا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وأفادت شقيقة مالك الشقة المدعوة “نعيمة. ع”، 21 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم، وأرجعت سبب الحريق إلى تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم في وجود مصدر حراري، ما أدى إلى إنفجار الأسطوانة وإشتعال النيران بالسقف وسقوطه عليهم، وإصابة شقيقها ووفاة زوجته ونجليهما، مُضيفة احتراق بعض المنقولات المنزلية، وكمیة من البوص، ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.