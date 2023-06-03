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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جرعة منوم تُنهي حياة طالب أولى ثانوي في سوهاج

صدى البلد

انهى طالب في الصف الأول الثانوي، حياته عن طريق الخطأ بتناوله جرعة زائدة من أقراص المنوم الخاصة به؛ لمساعدته على النوم؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده العثور على جثة طالب داخل غرفته بمنزل أسرته دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین إنهاء المدعو "عبد الرحمن. س.ح- 17 سنة- طالب بالصف الأول الثانوي- ويقيم بندر طما"، حياته عن طريق الخطأ بتناوله جرعة زائدة من أقراص المنوم الخاصة به؛ لمساعدته على النوم؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة.

وبسؤال والده المدعو "سيد ح. س. م- 45 سنة- ويقيم بذات الناحية"، قرر بأنه أثناء تواجد نجله بالمنزل تناول جرعة زائدة من أقراص منوم عن طريق الخطأ لمساعدته على النوم لمروره بحالة نفسية سيئة ؛ما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طما المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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