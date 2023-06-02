مدير أمن سوهاج ينتقل إلى موقع حريق مصنع الأخشاب بطهطا

انتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بصحبة مدير إدارة قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، إلى قطعة الأرض التابعة لمصنع اخشاب بالمنطقة الصناعية بناحية نزلة عماره بدائرة مركز شرطة طهطا شمالي المحافظة، والتي نشبت النيران بكمية من البوص تُستخدم لتصنيع الأخشاب المضغوط، فيها منذ قليل، بجوار مصنع المصرية للصناعات التحويلية لصناعة الخشب المضغوط.

جاء ذلك للوقوف على الأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران بقطعة الأرض، وسماع أقول شهود العيان، والوقوف على الحالة العامة للحريق الذي نشب بكمية من البوص بقطعة أرض فناء تابعة لمصنع أخشاب بالمنطقة الصناعة بمركز طهطا شمالي سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة مفاده اشتعال النيران بقطعة أرض فناء مِلك المدعو "ابراهيم م ا- ٥٧ سنة- يقيم دائرة مركز جهينة".

وعلى الفور تم الدفع ب٦ سيارات اطفاء وخزان استراتيچي، وتمت السيطرة على نيران الحريق واخماده والتبريد دون حدوث ثمة اصابات، وبسؤال مالك الأرض قرر أن سبب الحريق الاشتعال الذاتي للارتفاع الكبير بدرجة الحرارة، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.