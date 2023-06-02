نشوب حريق بأرض مصنع أخشاب في سوهاج.. والحماية المدنية تتدخل

نشب حريق منذ قليل بقطعة أرض فناء تابعة لمصنع اخشاب بالمنطقة الصناعية بناحية نزلة عماره بدائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، حيث نشبت النيران بكمية من البوص تُستخدم لتصنيع الأخشاب المضغوط، بقطعة أرض فناء بجوار مصنع المصرية للصناعات التحويلية لصناعة الخشب المضغوط، مِلك خمسيني.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة مفاده اشتعال النيران بقطعة أرض فناء مِلك المدعو "ابراهيم م ا- ٥٧ سنة- يقيم دائرة مركز جهينة".

وعلى الفور تم الدفع ب٦ سيارات اطفاء وخزان استراتيچي، وتمت السيطرة على نيران الحريق واخماده والتبريد دون حدوث ثمة اصابات، وبسؤال مالك الأرض قرر أن سبب الحريق الاشتعال الذاتي للارتفاع الكبير بدرجة الحرارة ونفى الشبهة الجنائية.

جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.