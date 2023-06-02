عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشوب حريق بأرض مصنع أخشاب في سوهاج.. والحماية المدنية تتدخل

جانب من الحريق
جانب من الحريق

نشب حريق منذ قليل بقطعة أرض فناء تابعة لمصنع اخشاب بالمنطقة الصناعية بناحية نزلة عماره بدائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، حيث نشبت النيران بكمية من البوص تُستخدم لتصنيع الأخشاب المضغوط، بقطعة أرض فناء بجوار مصنع المصرية للصناعات التحويلية لصناعة الخشب المضغوط، مِلك خمسيني.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة مفاده اشتعال النيران بقطعة أرض فناء مِلك المدعو "ابراهيم م ا- ٥٧ سنة- يقيم دائرة مركز جهينة".

وعلى الفور تم الدفع ب٦ سيارات اطفاء وخزان استراتيچي، وتمت السيطرة على نيران الحريق واخماده والتبريد دون حدوث ثمة اصابات، وبسؤال مالك الأرض قرر أن سبب الحريق الاشتعال الذاتي للارتفاع الكبير بدرجة الحرارة ونفى الشبهة الجنائية.

جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

 

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج المنطقة الصناعية طهطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

مسئول كبير بالزراعة يتقاضى الملايين لتسهيل الاستيلاء على 500 فدان بموقع متميز

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

موضوعات متعلقة

النيران تشتعل بحوشين في سوهاج .. تعرف على الأسباب

ترشيحاتنا

اترش في وشي طفاية حريق| تعليق مثير من ياسمين عز بسبب رامز جلال

برعاية الرئيس السيسي وأمير قطر | إطلاق مبادرة لدعم وإغاثة الشعب السوداني

جيل بايدن تلتقط الصور التذكارية في الجامع الأزهر

طالبات بالأزهر تودعن أساتذتهن بممر شرفي وبوكيه ورد.. فيديو

عاجل| الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع أمير قطر.. فيديو

أنا واحدة وش فقر.. مواجهة ساخنة بين حورية فرغلي ونزار الفارس.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان : فاكهة صيفية تمنع الجلطات وتعزز قدرة الرجال

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان.. بأسهل الخطوات

نهائي أبطال أفريقيا.. بيان عاجل من كاف قبل مباراة الأهلي والوداد.. تفاصيل

النخلة اختارت سيارة ابني.. أب يروي موقفا مثيرا لنجله في العاصفة الترابية

فيديو

بعد رفع اللافته المنهارة .. عودة الحركة المرورية لطبيعتها على كوبرى 6 أكتوبر| فيديو

حواس بشرية بالذكاء الاصطناعي .. باحث مصري يطور تقنية جديدة في فيسبوك «فيديوجراف»

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ