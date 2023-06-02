يُعاني من الصرع.. التصريح بدفن جثمان عشريني عثر عليه في سوهاج

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان عامل في نهاية العشرينات من العُمر، كان قد عثر على جثته طافية بنهر النيل بناحية بندر المراغة، وتبين أنها لشاب يُقيم بمنطقة العزبة والعرب دائرة مركز شرطة أخميم شرق سوهاج، ويُعاني من نوبات الصرع، وتبين من التحريات أنه أثناء سيره على حافة نهر النيل دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج انزلقت قدماه وسقط بالنيل؛ ما نتج عنه غرقه ووفاته.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده العثور على جثة عامل عشريني طافية بنهر النيل بناحية بندر المراغة، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة.

وبالإنتقال والفحص تبین غرق المدعو "الحسيني م.أ.م- 29 سنة- عامل- ویقیم بناحية العزبة والعرب دائرة مركز أخميم"، يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وبسؤال شقيقه المدعو "حماده م.أ.م- 40 سنة- موظف- ویقیم بذات الناحية".

قرر بأنه أثناء سير المذكور على حافة نهر النيل دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، إنزلقت قدماه وسقط بالنيل؛ ما أدى إلى غرقه ووفاته، مُضيفًا بأنه يُعاني من نوبات صرع، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بالدفن.