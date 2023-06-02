النيران تشتعل بحوشين في سوهاج .. تعرف على الأسباب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على نيران حریق نشب بحوش منزل بناحیة اولاد سالم قبلي دائرة مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، ثم امتد إلى حوش منزل مجاور له.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بحوش منزل بناحية أولاد سالم قبلي دائرة المركز، وامتداده لحوش منزل مجاور له، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وبالإنتقال والفحص تبین نشوب حریق في منزل ملك المدعو "القذافي م.ح.ف- 50 سنة- عامل- ویقیم بذات الناحیة"، وامتد لحوش مجاور لع ملك المدعو "أسامه ف.ج- 35 سنة- عامل- ویقیم بذات الناحیة"، وعلى الفور تم الدفع بسیارتي إطفاء، وتمت السیطرة على نيران الحریق وإخماده دون حدوث أية إصابات بشرية.

وبسؤال مالكي الحوشين أفادا بمضمون ما تقدم، وأرجعا سبب الحریق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول، وأضافا باحتراق كمية من الغلال والعروق الخشبیة، ونفيا الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.