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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقيب صيادلة كفرالشيخ: سنجتمع مع لجنة إدارة شئون النقابة لرفع الحراسة القضائية

صدى البلد

أكد الدكتور محمد كمال، نقيب صيادلة كفر الشيخ، أن من أسوأ ما جلبته الحراسة على صيادلة مصر هو سوء التواصل، معقبا: "منذ خمس سنوات الشباب يتخرجون في الجامعة لا يعرفون شيئا عن النقابة سوى الحصول على الكارنيه، ونتج عن سوء التواصل جمود في النشاط النقابي".

وقال كمال: "مؤسسو اتحاد صيادلة مصر بدأوا تحسين الصورة وإنشاء فرق عمل في المحافظات، وكان عدد المؤسسين 8، ثم بدأنا نغطي جميع محافظات الجمهورية، وبدأنا نختار منسقين للاتحاد وانضم إلينا كوادر أجيال جديدة، وبدأ يكون هناك تفاعل إيجابي مع الصيادلة".

وأضاف: "عقدنا في محافظات مختلفة لقاءات واجتماعات، َوكان هدفنا استدعاء صورة للنقابة وإعادة الأمل للصيادلة وإنهاء الحراسة عن النقابة، وشاركنا عدد كبير من الشباب".

وتابع: "نستعد الفترة القادمة للتواصل مع جميع أجهزة الدولة، وأولها لجنة إدارة شئون النقابة ومعرفة العوائق وراء رفع الحراسة القضائية، وسنضع ملفاتنا، خاصة أن هناك تأثيرا كبيرا لغياب النشاط النقابي على الصيادلة".

ونوه إلى أنه يتوقع أن يكون هناك تعاون كبير مع لجنة إدارة شئون النقابة، وتم جمع توقيعات من المتضامنين لإنهاء الحراسة عن النقابة، وستبدأ لوضع خارطة طريق لإنهاء الحراسة، متمنيا دعم جميع الزملاء في كل المحافظات.

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