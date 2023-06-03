ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم ثلاث قطارات في الهند إلى 288 قتيلا

عرضت فضائية “يورو نيوز” تقريرا عن الأوضاع في الهند.

وارتفعت إلى 288 قتيلا على الأقل، وأصيب 900 شخص حصيلة ضحايا اصطدام ثلاثة قطارات في شرق الهند وفق ما أفاد المدير العام لأجهزة مكافحة الحرائق في ولاية أوديشا سودانشو سارانغي صباح اليوم، السبت.

وأكد سارانغي لوكالة “فرانس برس” هذه الحصيلة الجديدة لأعداد القتلى، في حين أن أكثر من 850 آخرين أصيبوا أيضا بجروح جراء هذا الحادث الذي وقع مساء أمس، الجمعة، وسط مخاوف من أن يكون هناك كثيرون عالقون تحت العربات.

وأظهرت لقطات بثّتها محطات محلية مقصورات محطّمة وبقع دماء على أجزاء معدنية ملتوية وعشرات الركاب ممدّدين على جوانب المسار قرب بالاسور التي تبعد نحو 200 كلم عن العاصمة الإقليمية بوبانسوار.

وقال سارانغي لـ"فرانس برس" إن عدد القتلى آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس.