عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مختار جمعة: أكاديمية الأوقاف الدولية علامة مضيئة في مجال تدريب الأئمة والواعظات

صدى البلد

نفذت وزارة الأوقاف 281 برنامجًا تدريبيًّا تأهيليًّا ومتخصصًا، لأكثر من (28037) إمامًا وواعظة وإداريًّا، وذلك في إطار التدريب والتثقيف المستمر، وتزويد الأئمة بالعلوم العصرية من داخل مصر وخارجها،  وذلك على النحو التالي:
أولا: الدورات الدولية
1. دورة كبار علماء الهند في الفترة من 16 يوليو 2022م - حتى 26 يوليو 2022م، لعدد (18) من عمداء كليات جامعة الثقافة السنية، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية بدولة الهند.
2. دورة اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الثانية بعنوان: "التعايش السلمي والسلام المجتمعي"، في الفترة من 24/ 9/ 2022م حتى 4/ 10/ 2022م ، لعدد (26) إعلاميًّا يمثلون (15) دولة، هي: (السودان - تونس - الجزائر - اليمن - سلطنة عمان - الأردن - فلسطين - غامبيا - موريتانيا - أوغندا - السنغال - بنين - النيجر - باكستان - ماليزيا)، إضافة إلى عدد من الإذاعيين بجمهورية مصر العربية.
3. دورة أئمة ووكلاء الأوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر لعدد (19) إمامًا، في الفترة من 8/ 12/ 2022م حتى 26/ 12/ 2022م.
4. دورة أئمة تنزانيا، في الفترة من 2/ 2/ 2023م حتى 11/ 2/ 2023م، لعدد (9) أئمة من دولة تنزانيا و (9) أئمة من جمهورية مصر العربية. 
5. دورة اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الثالثة، في الفترة من 9/ 3/ 2023م حتى 18/ 3/ 2023م لعدد (14) من دول (السودان - الجزائر - ليبيا - الصومال - السعودية - جزر القمر - اليمن - تشاد - عمان - أوغندا - النيجر)، و (8) من جمهورية مصر العربية.

ثانيا:  الدورات الداخلية
1. تم تخريج الدفعة الخامسة من الأئمة والواعظات نظام الدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية ، وعددهم (79) إمامًا وواعظة. 
2. عقد الدورة المتكاملة الدفعة السادسة من الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية، وعددهم (86) إمامًا وواعظة، في الفترة من 9/ 1/ 2023م حتى 30/ 6/ 2023م. 
3.  عقد أربع دورات متخصصة في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي لعدد (319) إمامًا وواعظة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا.
4.  عقد (32) دورة لـ(441) متدربًا في مجال الحاسب الآلي، ليصل إجمالي الحاصلين على شهادة (ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية (1312) إمامًا وواعظة وإداريًّا.
5. عقد 5 دورات متقدمة لعدد (330) إمامًا، بأكاديمية الأوقاف الدولية. 
6.  عقد دورة تنمية المهارات لمعلمي التربية الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعدد (116) معلمًا.
7.  عقد (20) دورة متخصصة للأئمة والإداريين بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية لعدد (1182) إمامًا.
8.  عقد (49) دورة عن بُعد (أون لاين) لعدد (2037) إمامًا. 
9.  عقد (56) دورة في فقه الصيام للأئمة بالمديريات الإقليمية لعدد (4517) إمامًا.
10.  عقد (43) دورة في التوعية السكانية وتنظيم النسل لعدد (2220) إمامًا. 
11.  عقد (17) دورة بالتعاون مع الجامعات المصرية لعدد (850) إمامًا.
12.  عقد (12) معسكرًا تثقيفيًّا للأئمة والواعظات والطلبة الوافدين لعدد (667) إمامًا وواعظة وطالبًا وافدًا بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية. 
13. عقد (29) دورة في فن الخطابة وضوابط الخطبة الدينية لعدد (14536) إمامًا بالمديريات الإقليمية. 
14.  عقد دورة فقه الحج للأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج 1444هــ لعدد (20) إمامًا وواعظة.
15.  عقد (6) دورات في الشئون المالية والإدارية والقانونية لعدد (564) متدربًا.

وزير الاوقاف أكاديمية الأوقاف تدريب الأئمة والواعظات الدكتور مختار جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

إحالة رئيس مدينة كفر الشيخ للمحاكمة العاجلة بتهمة التزوير

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

استعدوا لزلزال مدمر.. تحذير مرعب من عالم الزلازل الهولندي للعالم

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

قبل عيد الأضحى.. اشتري أرخص أنواع اللحوم البلدي من هنا

بعد تحقيقات النيابة.. هل يسدد مالك لافتة أكتوبر تعويضات للضحايا؟

ترشيحاتنا

عقب افتتاحه.. تعرف على أبرز المعلومات الخاصة بكوبري ونفق 45 شرقي الإسكندرية

بعقد أسطوري.. الهلال السعودي يستعد للإعلان عن صفقة ميسي في هذا الموعد

مستشار بأكاديمية ناصر: 3000 إشاعة في الشهر عن مصر لهدم معنويات الشعب

مصر تستعد لاستضافة الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي

طرح 5 طرازات مختلفة.. قائمة بأسعار رينو الجديدة في مصر

متسامحين وقلبهم أبيض.. هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متسامحين وقلبهم أبيض.. هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا

جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

بالإسود الجرئ.. بسمة بوسيل تثير ضجة في زفاف ميرنا نور الدين

انتبه.. ضيق التنفس علامة على إصابتك بهذه الأمراض

فيديو

خيانة.. ياسمين عز تنقذ زوجين من الطلاق وتكشف حقيقة مقلب رامز| فيديوجراف

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ