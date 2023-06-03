بالأسماء.. الزمالك يفاضل بين 7 لاعبين لضم 3 صفقات في الميركاتو الصيفي

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، تحرك إدارة نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال عبر برنامجه “جمهور التالتة” المذاع عبر شبكة “أون تايم سبورتس:” الزمالك يتحرك لضم مجموعة من اللاعبين، حيث تم التواصل مع نادي فاركو وعرض 15 مليون جنيه لضم لاعبه محمود حمادة، رغم الظروف المالية الصعبة".

الظهير الأيسر:

وأضاف:" بالنسبة لمركز الظهير الأيسر يستهدف الزمالك ضم لاعبا من الثلاثي محمد حمدي (مواليد 2003) وزميله في إنبي مروان داوود وهو لاعب دولي، وعمرو سعداوي لاعب المصري البوسعيدي، والأقرب هو محمد حمدي".

حراسة المرمى:

وتابع:" على مستوى حراسة المرمى، جهز نادي الزمالك 3 بدائل حال رحيل محمد عواد لعدم مشاركته أساسية، وهم أحمد ميهوب، حارس غزل المحلة، وعبد العزيز البلعوطي حارس إنبي، وعمر رضوان، حارس طلائع الجيش.