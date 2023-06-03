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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار بأكاديمية ناصر: 3000 إشاعة في الشهر عن مصر لهدم معنويات الشعب

اللواء محمد الغباري
اللواء محمد الغباري

قال  اللواء محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن من المخططات التي تستهدف استقرار جمهورية مصر العربية من خلال  الإشاعات التي يتم إطلاقها بشكل غير مبرر ولكن الهدف معلوم وهو تشكيك المواطنين في وطنهم  وخاصة في المنطقة الاقتصادية لكي يتم هدم الناس معنويا .

أضاف   اللواء محمد الغباري خلال لقائه ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية، أن من أهم المشاكل التي  لم تتأثر بها مصر هو إدراك المعنى الحقيقي للوحدة الوطنية والتي عجز الأعداء من اختراق هذه المنطقة وذلك لوعي الشعب المصري .

وأوضح مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر عانت من مخططات مختلفة مثل ما حدث قبل ذلك من تشكيك بعض الناس في القوات المسلحة المصرية بهدف إسقاط الشعب المصري وليس إسقاط الجيش فقط  كما حدث في بعض الدول المجاورة ؛ مشيرا إلى أن  الشعب الوحيد قي العالم الذي أطلق فيه أكثر من 3000 إشاعة بالشهر بغرض تفيك الشعب المصري لكن نسيج الشعب المصري صعب تفكيكه .

أكاديمية ناصر القوات المسلحة المنطقة الاقتصادية المنطقة المسلحة المصرية

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