السجن المشدد 6 سنوات لـ"مبيض محارة" يتاجر في الهيروين بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، مبيض محارة " والسابق اتهامه في 20 قضية ما بين مخدرات وسرقة وسلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات لاتجاه في مادة الهيروين المخدر بمركز أبوتيج.



صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد وأحمد عبد العال.



تعود وقائع القضية رقم 644 لسنة 2023 جنايات أبوتيج إلى ورود معلومات إلى النقيب أيمن نجيب معاون مباحث قسم شرطة أبوتيج تفيد قيام المتهم " أحمد . ف . ذ " وشهرته " أحمد سميحة " 30 عاما مبيض محاره وآخرون يقومون بالاتجار في المواد المخدرة.



وبتقنين الإجراءات القانونية قاد ضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج حملة امنية لتفتيش منزل المتهم وتمكنت الحملة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيك بداخله 122 لفافة بداخلها مادة الهيروين المخدر كما عثر على مبلغ مالي 3355 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيعه لتلك المواد المخدرة والهاتف المحمولة يستخدمه في التواصل مع عملائه من متعاطي المواد المخدرة .